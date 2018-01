Una giornata con Roland Fischnaller

12 gennaio 2018

Un pioniere italiano dello snowboard alpino come Roland Fischnaller non può che seguire una preparazione fatta di allenamenti e una rigida alimentazione: sveglia presto, una discesa di prima mattina, pranzo, e break carichi di energia prima e dopo il salto in palestra, senza però privarsi di un bel film o di un po' di relax con la famiglia prima di andare a dormire. Scopri di più su Redbull.com