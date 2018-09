Una compilation di super-piloti di motoslitte

17/09/2018

Per molti una motoslitta è solo un comodo e solido mezzo per affrontare al meglio la neve. Per Daniel Bodin e LeviLavelle è invece il veicolo perfetto per realizzare trick e imprese assurde, alcune persino da record, come il primo doppio backflip della storia. Ci sono anche altri salti ugualmente emozionanti, tra rampe e discese da urlo. Scopri di più su Redbull.com