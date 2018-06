Un trick pazzesco di Mark McMorris

16 maggio 2018

McMorris è una leggenda dello snowboard: l'atleta canadese ha conquistato decine e decine di tornei nazionali e internazionali, ma non c'è miglior biglietto da visita di questo video, con protagonista un pazzesco trick dei suoi, visto da tre diverse angolazioni. Lo ha realizzato sulla neve di St. Mortitz, in Svizzera, dove ha sfidato la gravità come solo lui sa fare.

