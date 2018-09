Sulle montagne cilene col Red Bull Powder Escape

10/09/2018

Dopo 4 anni di stop il Red Bull Powder Escape è tornato in azione, questa volta a La Parva, in Cile: il nuovo format dell'evento prevede la partecipazione di team composti da 3 membri, ognuno praticante una disciplina differente (sci, snowboard e altre ancora). Il primo team a raggiungere il traguardo vince un volo in elicottero verso le montagne più belle del Paese. Nel video uno dei partecipanti ci offre uno sguardo ravvicinato sul percorso. Scopri di più su Redbull.com