La lunga strada del Red Bull Der Lange Weg

2 maggio 2018

Immaginate 7 atleti internazionali che attraversano le catene montuose più impervie d'Europa nello ski tour più lungo del mondo, con partenza da Reichenau an der Rax, in Austria, e traguardo a Nizza, in Francia. Servono 40 giorni per affrontare i 1917 Km del Red Bull Der Lange Weg, giunto al termine proprio a fine aprile. Ecco alcuni dei momenti più belli dell'avventura.

