Il meglio del freestyle al Red Bull Crashed Ice

10 gennaio 2018

La seconda tappa della nuova stagione del Red Bull Crashed Ice si avvicina e per celebrare l'anno nuovo vi proponiamo il meglio delle gare di freestyle del 2017: in questa competizione di ice cross downhill in cui sono fondamentali velocità, aerodinamicità e precisione sono previste sia vere e proprie corse all'ultima curva e all'ultimo spintone, sia dei confronti all'insegna di creatività e acrobazie.

