Prendere un aereo con stile

2 agosto 2017

Una corsa in aeroporto prima o poi se la fanno tutti e la colpa è quasi sempre del traffico. Non c'è niente di peggio che iniziare una vacanza con 24 ore di ritardo: uno come Jason Paul però in simili situazioni non ci si è mai trovato, poco ma sicuro. Capriole, giravolte, salti impossibili su valigie, ascensori, metal detector: fa veramente di tutto per non perdere il volo per Ibiza.

