Lost & Found in Medellín

3 gennaio 2018

Pavel Petkuns ci accompagna in un tour unico della città colombiana, ovviamente all'insegna del parkour. Ogni spot, ogni ringhiera, ogni tetto sembra la perfetta base di lancio per un'acrobazia, una capriola, una corsa a perdifiato. Imperdibile la reazione dei cittadini che lo vedono muoversi così agilmente per i vicoli (e non solo quelli) di Medellín.

