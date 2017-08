Le peripezie di Jason Paul sui tetti di Santorini

28 agosto 2017

C'è chi visita la Grecia e la splendida isola di Santorini, con la sua architettura unica, per riposare. Ma non Jason Paul: i bianchi tetti di quel posto incantato per lui sono appigli impossibili, pareti da scalare, trampolini di lancio per salti da capogiro e capriole da manuale. Un vero e proprio paradiso per un maestro del parkour.

