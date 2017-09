Freerunning nel porto di Istanbul

5 luglio 2017

Un labirinto di container, gru e oggetti in movimento. Tutto è cominciato quando i freerunner Jason Paul e Dimitris Krysanidis hanno deciso di lavorare insieme per creare il progetto Red Bull Dreamland. Il risultato è uno straordinario spettacolo di Freerunning nel porto Haydarpaşa di Istanbul, sul Bosforo, in Turchia.

