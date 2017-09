"Art of Motion" sui tetti di Santorini

28 giugno 2017

Il 7 ottobre gli appassionati di freerunning di tutto il mondo saranno puntati su un vero e proprio paradiso del parkour: l'isola di Santorini, con la sua architettura unica e quei tetti che ben si prestano alle acrobazie degli atleti. I partecipanti del Red Bull Art of Motion saranno impegnati in salti e atterraggi da brivido, tra creatività, spericolatezza e un disinteresse pressoché totale del concetto di gravità. Tutto in un teatro spettacolare: il villaggio di Oia.

