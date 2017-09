L’adventure race più spettacolare al mondo

7 luglio 2017

Si tratta di una competizione tanto tattica quanto faticosa per la quale i partecipanti non solo necessitano di eccellenti competenze in alpinismo e parapendio, ma devono anche saper mantenere resistenza fisica e mentale per motivarsi e spingersi giorno dopo giorno verso il traguardo. Oltre 1000 chilometri da percorrere a piedi o in parapendio attraverso le Alpi, a partire dal 2 luglio e per due settimane.

