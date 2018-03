WRC: tra le nevi della Svezia

26 febbraio 2018

Il Mondiale WRC è tornato a riaccendere i motori, e lo ha fatto in Svezia, tra le foreste innevate della penisola scandinava. Lo spettacolo andato in scena lungo le 19 PS della corsa non ha tradito le aspettative degli appassionati: quella svedese è stata una trasferta da incorniciare per la Hyundai e per Thierry Neuville, dominatori sia del rally sia delle classifiche iridate. Nel video, un assaggio dell'epica gara, da vivere dentro e fuori l'abitacolo.

Scopri di più su Redbull.com