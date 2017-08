Uno sguardo ravvicinato al Red Bull X-Fighters

16 agosto 2017

Alley-Oop Flair, Front Flair, Double Backflip, Body Varial sono alcuni dei trick che abbiamo visto fare ai 12 migliori rider di motocross freestyle al mondo nel tradizionale appuntamento alla Plaza de Toros di Las Ventas, Madrid, per il Red Bull X-Fighters 2017. Un'adrenalinica serie di sfide uno-contro-uno in cui l'élite della disciplina ha combattuto fino all'ultima acrobazia per aggiudicarsi la corona dell'evento più prestigioso.

Scopri di più su Redbull.com