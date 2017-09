Un giro sui kart con Max Verstappen

18 settembre 2017

Come tanti suoi colleghi, Max Vertsappen ha iniziato la sua strada verso la F1 partendo dal basso, in tutti i sensi. Il basso, in senso anche letterale, dei go-kart. Così, l’apparizione in qualità di ospite speciale al Red Bull Kart Fight World Final, al Red Bull Ring, è stata per il pilota olandese anche l’occasione di tornare al suo primo, e vista l’età, nemmeno troppo lontano amore.

