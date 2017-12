Le curve impossibili del Red Bull Car Park Drift

27 dicembre 2017

La finale dell'edizione 2017 del Red Bull Car Park Drift, tenutasi in Kuwait, l'ha vinta il pilota omanita Rafaat Al Yahyai a suon di derapate e sgommate da manuale che gli hanno permesso di ottenere 378 punti e di portarsi a casa il trofeo. Uno dei piloti ci porta in pista con sé per darci un'idea delle curve impossibili e della velocità indomabile che caratterizzano questo evento imperdibile per gli amanti del drifting.

