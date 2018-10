La gara di Jordon Smith (in POV) dal Red Bull Straight Rhythm

29/10/2018

Nel Red Bull Straight Rhythm c’è tutto il bello del motocross: il rumore dei motori, il gas a manetta, i salti, le ruote tassellate che scavano la terra, le nuvole di polvere. Con qualcosa in più: l’adrenalina di sfide testa a testa a eliminazione diretta, dentro o fuori fino alla finale. E senza la parte più difficile da digerire per i non appassionati: la lunghezza delle gare del Mondiale MXGP o dei campionati AMA americani. Là dove ci sono maratone di oltre 30 minuti, qui ci si gioca tutto in sprint testa a testa della durata di 60 secondi o poco più, su un percorso di mezzo miglio tutto dritto, senza curve. Nel video, la gara dell'americano Jordon Smith, in POV. Scopri di più su Redbull.com