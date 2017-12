In pista con Shane McElrath al Red Bull Straight Rhythm

6 dicembre 2017

Rischia di suonare un po’ come un disco rotto, ma vale la pena ripetersi: lo Straight Rhythm è l’evento più originale nel mondo del motocross. Nessuna curva e sfide testa a testa che durano meno di un minuto su un percorso insidioso disseminato di salti, waves e whoops, dove è tutta una questione di ritmo. Vedere per credere, in compagnia di Shane McElrath.

