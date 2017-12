Dakar: la nuova KTM che supera ogni trappola

1 dicembre 2017

Il campione in carica Sam Sunderland testa la KTM 450 Rally tra le dune del Marocco, in attesa di scatenarla durante la Dakar 2018: una gara difficilissima che impegna i piloti solo - si fa per dire - per 14 giorni, ma le settimane a essa dedicate possono anche superare le 50 all'anno.

