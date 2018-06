Coulthard, Ricciardo e Verstappen alla Jumbo Racedagen

28/06/2018

Max Ricciardo, Max Verstappen e la leggenda della F1, David Coulthard, hanno fatto un giro dimostrativo in onore della Jumbo Racedagen, folle corsa ospitata dal circuito di Zandvoort, in Olanda, a base di bolidi e variopinte roulotte. I 3 hanno messo da parte la loro solita attitudine combattiva per dedicarsi a “ciambelle” e sgommate in ogni curva.

