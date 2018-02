Al via le qualificazioni del Red Bull Car Park Drift 2018

23 febbraio 2018

La competizione a base di fumo, metallo e sgommate riparte dalle qualificazioni in Oman: il vincitore andrà a lottare per il titolo in Egitto insieme ai campioni delle singole gare nazionali. Chi riuscirà a conquistare il titolo di re del Red Bull Car Park Drift completando le sfide proposte dagli organizzatori e realizzando le curve più impossibili?

