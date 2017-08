Jarvis scrive la storia del Red Bull Romaniacs

9 agosto 2017

Il Red Bull Romaniacs 2017 passerà alla storia per la grande impresa di Graham Jarvis, diventato il pilota di maggior successo nella storia dell'evento. Un record ancor più speciale considerando che si tratta della più dura gara di hard enduro. Sei successi in 14 edizioni davanti a un'altra leggenda delle moto come Cyril Despres.

