Giorno 9 - 15 gennaio

16 gennaio 2018

Un semplice trasferimento da un punto A ad un punto B, ecco in estrema sintesi cosa è stata la nona giornata dell'edizione 2018 della Dakar. Le forti piogge che hanno colpito la Bolivia nel corso di questi giorni hanno infatti spinto la Direzione Gara ad annullare totalmente la Prova Speciale numero 9, quella che da Tupiza avrebbe dovuto condurre a Salta. Se questo annullamento ha causato una cristallizzazione della classifica per quanto riguarda le moto, nelle auto non è andata esattamente così: Sainz ha perso infatti 10" su tutti i suoi inseguitori, e non per via di un errore commesso in questa nona giornata. Scopri di più su Redbull.com