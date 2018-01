Giorno 2 - 7 gennaio

7 gennaio 2018

Non c'è stato più alcuno spazio per le scelte strategiche nella seconda giornata della Dakar 2018. I 267 Km della Prova Speciale ad anello, che si è svolta attorno alla città di Pisco, hanno spinto molti dei protagonisti a gettare la maschera e a far vedere ciò di cui sono davvero capaci. Ma non tutto è andato per il verso giusto: basta chiedere a MINI, per esempio.

Scopri di più su Redbull.com