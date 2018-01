Giorno 1 - 6 gennaio

6 gennaio 2018

È stata una prima tappa interlocutoria, quella che ha aperto l'edizione 2018 della Dakar.

Sono stati 272 i Km complessivamente percorsi dai piloti, ma nonostante questo esiguo chilometraggio, la Prova Speciale di questa prima giornata ha messo in difficoltà non pochi partecipanti: si contano già 3 ritiri e qualche nome illustre, per via di qualche problema, si è ritrovato ad accumulare un distacco dalla vetta che avrebbe sicuramente preferito evitare.

