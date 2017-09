Sasha DiGiulian dà spettacolo in parete

1 settembre 2017

Non è semplice superare le mille difficoltà che si presentano quando si affronta una via complessa come Viaje de Los Locos, in Sardegna. Ma Sasha DiGiulian, climber statunitense e il suo compagno di cordata Edu Marin, sono riusciti nell’impresa sopportando crampi, fatica e gli enormi sforzi, fisici e mentali, che una simile scalata comporta. Con il suo video, Sasha ci fa vivere l’impresa in prima persona.

