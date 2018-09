Se cade la palla in acqua, ci pensa Alessandro De Rose

24/09/2018

Alessandro De Rose è il vincitore della tappa di Polignano a Mare 2017 del Red Bull Cliff Diving. In attesa di rimettersi in gioco, con la gara di domenica 23 settembre, si è dovuto cimentare in un ulteriore tuffo, diciamo molto particolare. Mentre faceva colazione su una bellissima terrazza, dei ragazzi che giocavano a pallone vicino a lui hanno fatto cadere la palla in acqua. Chi meglio di lui per tuffarsi di sotto, in mare, e recuperarla? Scopri di più su Redbull.com