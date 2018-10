Red Bull Cliff Diving: Il POV dalla gara di Mostar

12/10/2018

Prima della finalissima di Polignano a Mare del 23 settembre, l'élite mondiale del cliff diving si è sfidata dal ponte Stari Most di Mostar, in Bosnia ed Erzegovina, in una gara che ha ribaltato la situazione al vertice della classifica: con la loro vittoria, Hunt e la Jimenez, sono riusciti a soffiare il primo posto a LoBue e alla Iffland. Nel video, il meglio della gara visto dagli occhi dei diver. Scopri di più su Redbull.com