La tappa portoghese della World Series

19 luglio 2017

Il colombiano Orlando Duque è tornato con una pazzesca vittoria a São Miguel battendo i suoi avversari più giovani: torna per la prima volta alla vittori dal 2013. Dietro di lui l'americano Steven Lobue e l'inglese Gary Hunt, rispettivamente secondo e terzo classificato. Tra le donne è stata la messicana Adriana Jimenez a dominare la tappa portoghese, la sua prima vittoria in assoluto in World Series.

