Il tuffo dal parapendio di David Colturi

29/08/2018

Il cliff diver americano ha realizzato una piccola impresa, in un sentito tributo all'eroe nazionale della Svizzera, Guglielmo Tell: si è infatti tuffato da un parapendio in volo, manovrato da Christian Maurer, dritto nelle acque del Lago di Lucerna, precisamente di fronte alla Cappella di Tell. Il monumento venne costruito per ricordare il gesto atletico dell'eroe che, per fuggire dalla prigionia, si gettò senza paura nelle acque del lago, dove c'era una barca ad attenderlo. La ricostruzione ad opera di Colturi era chiaramente più rischiosa, ma il diver non si è tirato indietro, e il risultato è un tuffo che ha dell'incredibile. Scopri di più su Redbull.com