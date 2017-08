Szymon Godziek: backflip sopra il Tour di Polonia

30 agosto 2017

Il rider polacco asso dello slopestyle, Szymon Godziek, ha scambiato la sua MTB per una road bike per partecipare all'ultima tappa del Tour de Pologne. Godziek non era lì per correre accanto alle stelle del ciclismo professionistico, ma per eseguire un backflip poco dopo l'inizio della tappa finale a Bukowina Tatrzańska, in Polonia. Un'impresa mai realizzata con una bici da strada.

Scopri di più su Redbull.com