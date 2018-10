La sfida tra una MTB e un’auto da rally

24/10/2018

Quando due atleti come Dani Sordo e Andreu Lacondeguy si scontrano, anche una sfida apparentemente ad armi impari può finire con un risultato imprevedibile: il primo a bordo della sua Hyundai, l'altro sulla sua bici fiammante, si sono sfidati a Lousã, in Portogallo, in un percorso amato e conosciuto tanto dagli appassionati di WRC quanto dai freerider. Scopri di più su Redbull.com