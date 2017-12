La folle downhill di Filip Polc dalle favelas

29 novembre 2017

Posizionate tra le colline che si affacciano sulla metropoli di Rio ci sono favelas caratterizzate da strade ripide e strette dove camminare è l'unica possibilità. Una di queste è quella di Santa Marta, a nord del distretto Botafogo di Rio. Per uno urban downhiller esperto come lo slovacco Filip Polc queste strade sono una pacchia da fare in mountain bike a tutta velocità.

