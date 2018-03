In bici sul ghiaccio

28 febbraio 2018

Le piste del Red Bull Crashed Ice sono già dure da affrontare indossando dei pattini, figurarsi in sella a una mountain bike. Ma per il freestyler Yannick Granieri, vero maestro dei trick abituato a salti pazzeschi, nulla è impossibile, nemmeno resistere al clima proibitivo o restare in perfetto equilibrio su un simile percorso.

