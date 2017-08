Il cielo si apre a Mont Sainte-Anne

25 agosto 2017

La tappa canadese di Coppa del Mondo Downhill a Mont Sainte-Anne vivrà a lungo nella memoria degli appassionati per l'incredibile corsa in circostanze estreme. Tutti si aspettavano una battaglia epica tra Aaron Gwin, Greg Minnaar e Troy Brosnan, racchiusi in pochi punti nella generale di Coppa. Tutto ciò prima che iniziasse a piovere. Tra sorprese e imprevisti alla fine è stato Gwin a vincere.

