Coppa del Mondo MTB 2018: In Trentino vince la Seagrave

30/07/2018

Tra le donne la britannica Tahnée Seagrave ha fatto il bis dopo la vittoria del 2017, avendo la meglio sulla connazionale Rachel Atherton. A completare il podio di giornata la slovena Monika Hrastnik. Bene le azzurre in gara con Eleonora Farina ottava e Alia Marcellini undicesima, entrambe rientrate alle gare in questo evento dopo una lunga assenza per infortunio.

