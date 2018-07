A Leogang a tutta velocità sul filo del rasoio

13/07/2018

Tra le vette delle Alpi Austriache anche quest'anno non è mancato il grande spettacolo della Coppa del mondo di MTB. Il Leogang Bike Park ci ha regalato discese al limite, che hanno messo alla prova tutti i riders in gara. Dal primo all'ultimo. In uno dei tempi della velocità internazionale, è stato uno show a tutto gas per gli amanti delle due ruote più spericolate. Nella categoria femminile, la leggenda della discesa Rachel Atherton è tornata sul gradino più alto del podio.

