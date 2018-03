Torna il Red Bull 400

14 marzo 2018

Nuova edizione in arrivo per la durissima competizione che vede gli atleti sfidarsi in una corsa di "soli" 400 metri: peccato che si tratti di una pista da sci da affrontare in salita. 17 paesi, 3 continenti, e migliaia di appassionati pronti a mettersi alla prova con pendenze sfiancanti.

Scopri di più su Redbull.com