Slackline in una caverna di mille colori

11/07/2018

Camminare su una slackline è già un'impresa di per sé: servono equilibrio, concentrazione e una dose incredibile di coraggio, in quanto basta una folata di vento più forte del previsto per rischiare di cadere. Ma il giapponese Haruki Kinoshita ha deciso di complicare ulteriormente le cose, affrontando una slackline in una caverna, su un fiume in piena. Ma non è tutto: le proiezioni sullo sfondo rendono il suo gesto ancora più incredibile ed emozionante.

