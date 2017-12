Felipe Camargo affronta il ponte Estaiada

22 dicembre 2017

Gli appassionati di climbing non solo non riescono a stare troppo a lungo lontani dall'avventura, ma sembra riescano a trovare con estrema facilità una nuova sfida. Come Felipe Camargo, che ha sostituito il solito paesaggio mozzafiato immerso nella natura con quello della sua città, San Paolo, in Brasile, e la solita montagna con l'imponente ponte Estaiada, la cui altezza è di 138 metri.

