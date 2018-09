Volo a raso terra sull'Isonzo

14/09/2018

Matjaž Klemenčič, maestro sloveno del deltaplano, ha sorvolato il fiume Isonzo un'infinità di volte, ma mai montandoci su uno speciale esoreattore creato appositamente per l'occasione: la potenza aggiuntiva offerta dal motore gli ha permesso di raggiungere posti e compiere acrobazie per lui del tutto nuovi. Ne ha approfittato per volare a raso terra sulle acque del fiume, partendo dalla sua città - Tolmin - e percorrendone il corso, vivendolo così da una diversa prospettiva. Scopri di più su Redbull.com