Una mega altalena nel cielo

20 settembre 2017

Prendi quattro paracadutisti, due mongolfiere, una corda lunga 125 metri con un seggiolino. Poi sali a 1.800 metri di altitudine e questo è ciò che otterrai: Mega Swing, l’altalena più lunga del mondo.

“Si salta in caduta libera, in attesa del momento in cui la corda termina la sua estensione, poi improvvisamente c'è questa accelerazione non motorizzata. Non riesco a immaginare una caduta libera che abbia schemi di movimento così diversi.” Parola di Marco Waltenspiel, autore di questo progetto così unico.

