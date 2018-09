Red Bull Air Race: doppietta di Šonka a Kazan

05/09/2018

Clima perfetto e 128000 spettatori radunatisi a Kazan, in Russia, per vedere volteggiare i maestri dell'aria: è un breve riassunto della quinta tappa della Red Bull Air Race World Championship 2018. Nella categoria Challenger ha vinto l'americano Coleman, mentre nella Master, la principale, è stato Martin Šonka a portarsi a casa un nuovo successo, dopo quello di Budapest. Ora il ceco è secondo in classifica generale, ma l'uomo da battere resta il pilota a stelle e strisce Michael Goulian. Scopri di più su Redbull.com