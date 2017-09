Muroya riapre la lotta per il titolo

27 settembre 2017

Con una vittoria a Lausitz, la penultima tappa del campionato mondiale Red Bull Air Race 2017, l'attuale leader della classifica Martin Šonka avrebbe avuto il titolo praticamente in tasca.

Peccato però che il terzo posto ottenuto in Germania non solo gli ha impedito di festeggiare in anticipo, ma ha anche rimesso in discussione l'intera stagione: a vincere il giapponese Yoshihide Muroya.

