Muroya è campione del mondo

27 ottobre 2017

Erano quattro i piloti in lizza per il titolo Red Bull Air Race 2017, racchiusi in soli undici punti. Il primo, favoritissimo, era il ceco Martin Sonka, seguito dal giapponese Yohishide Muroya, dal canadese Pete McLeod e dallo statunitense Kirby Chambliss. La lotta più intensa e combattuta al Motor Speedway di Indianapolis, Stati Uniti, ha riguardato i primi due, e non sono mancati i colpi di scena.

