In volo con Dani Pedrosa

12 febbraio 2018

Tutti lo conoscono come pilota della MotoGP, ma l’adrenalina fa parte del mestiere del biker spagnolo. Tanto vale fare un bel tuffo, no? A rendere ancora più speciale questo progetto ci pensa la pista d'atterraggio: il Red Bull Ring di Spielberg, in Austria.

