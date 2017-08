Il volo di Rozov sull’Huascarán

18 agosto 2017

Probabilmente conoscete Valery Rozov per il suo più famoso volo in wingsuit, quello realizzato dal Monte Everest. Ma sono anni che l’atleta russo, alpinista professionista ed esperto BASE jumper, compie imprese simili in tutto il mondo, spesso in luoghi molto difficili come il suo recente viaggio sul Kilimangiaro, in Africa. In questo video è il turno dell'Huascarán, la più alta montagna del Perù.

Scopri di più su Redbull.com