Il particolare allenamento di Kirby Chambliss

06/07/2018

Per celebrare la data del primo evento tenutosi all'Indianapolis Motor Speedway (IMS), in preparazione all'arrivo della Red Bull Air Race World Championship in quello stesso luogo, il veterano dell'air racing Kirby Chambliss ha deciso di allenarsi in maniera un po' speciale, introducendo nella sua routine delle mongolfiere.

