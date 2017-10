Aaron Durogati primo al Red Bull Dolomitenmann

11 ottobre 2017

Il Red Bull Dolomitenmann è una gara multidisciplinare composta da corsa in montagna, parapendio, mountain bike e kayak: la trentesima edizione, che si è svolta come da tradizione a Lienz (in Austria), è stata vinta dal Team Pure Ecapsulations (per la terza volta nelle ultime edizioni). Il team ha chiuso la staffetta in 3 ore, 50 minuti e 57 secondi.

Scopri di più su Redbull.com