4 cose che un comune aereo non farebbe

11 maggio 2018

Solitamente un aereo viene utilizzato o per spostarsi con più semplicità da un punto all'altro del mondo, oppure per qualche classica acrobazia. Ma per i piloti Red Bull le “classiche acrobazie” sono semplici e noiose. Preferiscono utilizzare i loro velivoli per fare qualcosa di assurdo, come passare sotto un granaio, rasoterra, oppure riempire il cielo di scintille per puro divertimento. Quando però la sete di adrenalina chiama, ecco che decidono di passare attraverso lo strettissimo canale di Corinto, e infine, fare un bel sandwich “umano”. Vedere per credere.

